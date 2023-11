Torneo Caroli Under 13, vince il Torino

Il Torino vince l'ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13. I granata superano, al termine di un match interessante e combattuto, il Real Casarea con un secco due a zero grazie alle reti nel secondo tempo realizzate da Alliu e Tozzo. Vani gli assalti dei campani per raddrizzare il risultato. Nella finale di consolazione, stesso risultato a favore della Juventus sulla Tor Tre Teste. Nei quarti di finale, il Torino si era sbarazza del Grifone Calcio e il Real Casarea del Lecce. La Tor Tre Teste l'aveva spuntata di misura sul Rimini mentre la Juve aveva superato il Bologna solo ai calci di rigore. Nella prima semifinale, il Real Casarea aveva "ribaltato" la Tor Tre Teste da 0-2 a 3-2 volando in finale. Nel derby della Mole, il Torino aveva battuto i bianconeri raggiungendo così i campani. Questi gli altri premi consegnati: Stella del Torneo: Pica (Levante Azzurro); Premio Giovane Promessa (5 premi): Mariano (Casarano), Cipressa (Lecce), Cuomo (Bologna), Gallo (Torino), Coccia (Tor Tre Teste); Premio Miglior Portiere: Moretti (Juventus); Premio Miglior Attaccante: Perna (Real Casarea); Premio Miglior Difensore: Bellanti (Vigor Perconti); Premio Miglior Allenatore: Avenati (Torino); Premio Squadra Rivelazione: Grifone Calcio. Il torneo si è giocato alla Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, sui Campi Comunali di San Donato di Lecce e Matino e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita, Centro Europa Sport di Nardo' e Centro New Building di Casarano. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Soddisfatti della riuscita della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto turistico, i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane.