Aemme Cup Under 14, vittorie per Juve, Pescara e Frosinone: oggi i quarti di finale

Partenza sprint della nona edizione della Aemme Cup Under 14 in terra d'Abruzzo con il Gala e subito il campo e i primi risultati. La serata di presentazione del torneo ha visto la partecipazione di ospiti importanti tra cui il professor Coratti, preparatore nello staff di Antonio Conte con lui tra Juve, Nazionale, Inter, Chelsea e Tottenham. Tra Francavilla a Mare, Montesilvano e Pescara, prime vittorie nei gironi per Juventus, Frosinone, Pescara. E oggi nuova tornata di gare con il via ai quarti nel primo pomeriggio. Domani giornata di semifinali e finale all'Antistadio di Francavilla alle 15.30. Già notevole il successo di pubblico.