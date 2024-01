Trofeo Caroli Under 17: vince la Salernitana, battuto il Bari in finale

Al Via del Mare di Matino, la Salernitana supera in finale il Bari (3-1) e vince il terzo Trofeo Caroli Hotels Under 17. I campani prevalgono al termine di un match interessante e intenso. Avanti di un gol nel primo tempo con Lombardi, la truppa allenata da mister Fusco raddoppia in avvio di ripresa con Cafaro. La rete di Politi illude i baresi, poi arriva il tris campano con Ambrosio che mette il sigillo al risultato. In semifinale, il Bari aveva eliminato il Rimini (7-1) mentre la Salernitana aveva battuto il Levante Azzurro (3-1). Questi gli altri premi consegnati: Premi Stelle del Torneo: Luca Conti (Rimini), Nicola Brigida (Bari), Bruno Cafaro (Salernitana), Flavio Ventola (Footbalite Adelfia); Premio Capocannoniere: Blasi (Rimini; Premio Squadra Rivelazione: Levante Azzurro; Premio Miglior Allenatore: Luca Fusco (Salernitana). Il torneo si è giocato sui campi comunali di Matino, Castrignano del Capo, Ruffano, Taurisano, Otranto, Collepasso, Poggiardo, Racale, San Donato di Lecce e nelle strutture private Centro New Building di Casarano e Kick Off Sport Center di Cavallino. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Prossimo, attesissimo appuntamento con il XX Trofeo Caroli Hotels Under 14 dall' 8 al 13 febbraio al quale parteciperanno formazioni provenienti da tutta Europa e dall'Asia, il gotha delle società professionistiche e delle scuole calcio.