Domani è giornata di semifinali e finali per la nona edizione della Aemme Cup Under 14: la Juventus ha battuto 6-1 il Pescara B, il Frosinone ha avuto ragione della Materdei per 3-2 ai rigori, il Pescara A ha vinto 5-0 con la Spoltore e in Pineto ha avuto ragione dell'Acerrana battuta 2-1. Semifinali all'Antistadio di Francavilla a Mare alle 9.30 e alle 10.30. E finale alle 15.30.