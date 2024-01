Va al Frosinone la 9ª Aemme Cup Under 14

Il Frosinone vince la nona edizione della Aemme Cup Under 14 tenutasi in Abruzzo tra Pescara, Montesilvano e Francavilla a Mare, quest'ultima sede di semifinali e finale. I ciociari hanno battuto 4-1 il Pescara dopo aver eliminato la Juventus in semifinale: l'altra semifinalista è stata il Pineto. Anche questa volta c'è stato un grande successo di pubblico e di addetti ai lavori. L'organizzatore Antonio Marzio, soddisfattissimo, commenta: «Una edizione fantastica, forse migliore delle altre. Questo vorrei lo dicessero gli altri, so che il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarsi e spero che ci siamo riusciti. Ho visto tanto talento italiano da scoprire e valorizzare. Lo ripeto sempre, il vivaio italiano è il nostro vanto».