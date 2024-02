"Trofeo Caroli Under 14": la finale è Milan-Juventus

Milan-Juventus è la finale del 20° Trofeo Caroli Hotels Under 14. Questa mattina i rossoneri hanno eliminato in semifinale il Monza (dopo aver battuto la Roma ai rigori nel match dei quarti) e i bianconeri hanno avuto la meglio rispetto al Bologna (prima avevano superato il Benfica). Il trofeo verrà assegnato nella finale delle 17.30 di oggi allo stadio Giuseppe Capozza di Casarano (Sportitalia trasgetterà la partita in differita). Ad un passo da un nobilissimo traguardo la Nuova Tor Tre Teste, società dilettantistica romana tra le più accreditate nel panorma regionale e nazionale, che ha sfiorato le semifinali cedendo solo nei tiri dal dischetto al Bologna.