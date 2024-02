Viareggio Cup: la Rappresentativa cala il poker

ROMA - Per la terza edizione consecutiva della Viareggio Cup la Rappresentativa Serie D fa il suo esordio con un successo importante, 4-0 sugli spagnoli dello Jovenes Promesas. Tre reti portano la firma di Danile Bianchi al 17’, 44’ del primo tempo e al 32’ della ripresa. Giacona ha sancito la vittoria con un rigore trasformato sui titoli di coda.

Rappresentativa Serie D (4-2-3-1): Tirelli; Graziani (17’st Rotondi), Primasso, Mancini (cap.), Calvosa; Borgia, Virgilio (37st Valenti); Izzo (31’pt Saccomanni), Ascione (37’st Giacona), Bassanini (17’st Tosini); Bianchi (37’st Isufi). A disp.: Antolini, Balba, Bucci, Lettieri, Nisci, Di Fino, Corriere. All.: Giannichedda

Jovenes Promesas (4-3-2-1): Bernal Baquero; Chiraiotti, Moumouni, Sosnytsyi, Puzzovio; Sgai, Bikovskis, De la Fuente; Broe (10’st Nadarevic), Losacco; Iaquinta (10’st Hala). All.: Chiaraluce.

ARBITRO: Abdellah di Firenze

Guardalinee: Belli e Scanu.

MARCATORI: 17’ pt, 44’ pt, 32’ st Bianchi, 46’ st Giacona su rigore.

AMMONITO: Moumouni (JP)

NOTE: in tribuna nutrito numero di addetti ai lavori e osservatori di club professionisti. Presente anche Mauro De Angelis, segretario del Dipartimento Interregionale. Rec.: pt 1’, st 4’.

Girone 6

Avellino-Mavlon 1-4

CLASSIFICA: Rappresentativa Serie D, Mavlon 4 punti; Avellino, Jovenes Promesas 0.

Programma

2ª Giornata – 15 febbraio – ore 15

Rappresentativa Serie D-Avellino – CS “Pagni” di San Miniato (Pi)

Jovenes Promesas-Mavlon

3ªGiornata – 17 febbraio – ore 15

Mavlon-Rappresentativa Serie D - Stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno (Pi)

Jovenes Promesas-Avellino