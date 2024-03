La Juve Primavera non restituisce palla su ordine di Montero e segna: scoppia la polemica

Juve-Sassuolo, Montero nel mirino

All'80' il difensore del Sassuolo Cinquegrano va a terra dopo un contrasto, l'arbitro lascia proseguire ma Kumi mette il pallone fuori. Al momento della rimessa laterale è Theiner a dire a Montero: "È nostra mister, l'abbiamo buttata fuori noi", ma l'allenatore della Juve non cede: "Non dargliela France" dice a un suo giocatore. Da qui, con il Sassuolo scoperto, Crapisto mette in rete la palla del 2-1 che riapre di fatto la gara. Sui social al triplice fischio è esplosa la polemica per il mancato fair play del tecnico: "Antisportivo", "Poi non ci si deve stupire di quello che fanno in Serie A" e ancora: "Così si insegna a non essere sportivi", questi solo alcuni dei commenti degli utenti.