Juve, Ascoli e Pescara al 9° Trofeo Aemme Cup Under 13

Nono anno per il Trofeo Aemme Cup categoria Under 13. Domani, 28 marzo, e dopodomani si rialza il sipario sul circuito di tornei giovanili che il talent scout Antonio Marzio organizza tradizionalmente tra Pescara e Francavilla a Mare per le varie fasce di età. L'appuntamento prima di Pasqua è riservato ai 2011 e ai 2012. In campo 20 squadre e una media di 400 calciatori di cui andare a visionare il talento. Ci sono Juventus (con una squadra A e una Youth), Ascoli, Pescara, Pineto, Città di Chieti, Gladius, Vincenzo Riccio A e B, Cantera Adriatica, Villa 2015 A e B, Atletico Centobuchi, Atletico Apicerna, Penne, Accademia Peligna, Porto Sant'Elpidio, Fossacesia Calcio, Real Capistrello e Atletico Roma Nord. Sarà una grande festa di calcio, con famiglie e addetti ai lavori al seguito.