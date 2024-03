Via al IX Caroli Under 11 nel Salento: in campo anche Roma, Lazio, Toro, Bologna, Lecce e Sassuolo

Trenta squadre, oltre 800 presenze tra calciatori, staff, genitori e addetti ai lavori: si svolgerà dal 28 marzo al 1 aprile il IX° Trofeo Caroli Hotels Under 11, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Pulcini 3° anno (giocatori nati nel 2013-2014) in programma nel Salento. Si giocherà sui seguenti campi: Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, Campo Comunale di San Donato di Lecce, Stadio "Antonio Bianco" Gallipoli, Tenuta Ferraro Gallipoli, Centro Sportivo New Building Casarano, Centro Sportivo Happyness Nardò, Kick Off Sport Center. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca