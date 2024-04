Trofeo Caroli Under 11, il Lecce la ribalta e vince la finale

Il Lecce, sotto di due reti, ribalta il risultato e supera la Virtus Francavilla nella finale del IX Trofeo Caroli Hotels Under 11 disputata allo stadio “Bianco” di Gallipoli, bissando il successo del 2023. Finale tiratissima con i brindisini che chiudono in vantaggio due a zero. Nella ripresa si scatenano i giallorossi che capovolgono il punteggio con tre reti. Questo l'elenco dei premi: premio Semifinaliste (x 4): Grifone Calcio, Etra Barletta, Torino, Emanuele Troise; Premio Stelle del torneo (x 6): Lorenzo Lorusso (Virtus Francavilla); Federico Grassitelli (Torino); Raffaele Greco (Lecce); Niccolo’ Ricchioni (Pescara); Giuseppe Duarte (Etra Barletta); Francesco Carbone (Emanuele Troise);Premio Miglior allenatore: Daniele Leone (Lecce); Premio Calciatore più giovane: Diego Mongelli. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Soddisfatti della riuscita della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto turistico, i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane.