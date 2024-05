Roma-Lazio 0-0 diretta: un punto a testa per Guidi e Sanderra LIVE

ROMA - La Roma fa la partita, ma non basta. Il derby di Primavera al Tre Fontane finisce 0-0. Ottima prova difensiva della Lazio, sempre attenta sulle manovre offensive dei giallorossi. Bene il portiere Magro , decisivo con un paio di parate importanti. I ragazzi di Guidi non ne approfittano del pareggio dell’Inter prima (3-3 con il Verona). La classifica si smuove poco per entrambe, già certe dei playoff.

17:45

La classifica di Roma e Lazio

L’Inter, prima in classifica, ha giocato contro il Verona (3-3). I nerazzurri sono saliti a 64 punti. La Roma è sotto a quota 61, poi Atalanta (un match in meno) a 55. Gli stessi punti della Lazio oggi quarta.

17:23

Lazio, le parole di Sardo

"È stata una partita di grande sacrificio, sapevamo che loro avevano dei giocatori importanti e di grande livello. Per i play off è stato un punto importante per cercare il terzo, quarto posto. Sicuramente arriviamo da una grandissima stagione, non l’avrebbe detto nessuno, e per quanto riguarda la partita sapevamo che dovevamo fare una gara con un po’ più di sacrificio rispetto alle altre, però abbiamo fatto una bellissima partita”. Così Sardo a Lazio Style Channel dopo il derby.

16:54

90'+4' - Finisce il derby tra Roma e Lazio: 0-0

Si chiude la partita al Tre Fontane, finisce senza reti il derby Primavera tra Roma e Lazio.

16:53

90'+4' - Roma all'attacco

Forcing finale con la Roma che attacca a testa bassa, ma niente da fare.

16:49

90' - Ancora Magro dice no a Cherubini

Cherubini da sinistra si accentra e tira forte: centrale, Magro alza sopra la traversa. Molto bene il giocatore della Roma.

16:41

82' - Cherubini tira, Magro c'è

Tiro improvviso di Cherubini da posizione defilata, Magro c'è e respinge bene. Il portiere della Lazio fin qui migliore in campo.

16:35

76' - Cambia anche la Roma

Fuori Marazzotti e dentro Graziani. Primo cambio per la Roma di Guidi.

16:28

68' - Pagano ci prova, palla fuori

Azione da sinistra della Roma e tocco dentro: Pagano ci arriva solo con la punta, palla altissima. Fuori Cappelli e dentro Kone per la Lazio. Secondo cambio per Sanderra.

16:25

66' - Bell'azione della Roma

Pagano mette dentro per Pisilli, che gira di destro al volo: palla alta. Bell'azione dei giallorossi che continuano a macinare gioco con la Lazio dentro la propria metà campo.

16:24

64' - Keramitsis pericoloso in rovesciata

Keramitsis in rovesciata non trova la porta. Bel gesto balistico del giocatore della Roma. Intanto primo cambio per la Lazio: dentro D'Agostini e fuori Sulejmani.

16:20

60’ - Caos in campo, si accende una mischia

Parole di troppo e scintille tra i giocatori di Roma e Lazio. Arriva l’arbitro che ammonisce Di Tommaso e Mannini.

16:17

57’ - Occasione incredibile per la Roma

Palla dentro di Cherubini, Magro non esce e Golic in maniera incredibile non ci va. La palla si spegne sul fondo.

16:14

55' - Grande parata di Magro

Romano calcia da lontano: traiettoria insidiosa, a fil di palo, Magro ci mette le dita e mette in angolo. Bravo il portiere della Lazio.

16:09

50' - Cherubini pericoloso, Magro c'è

Disattenzione della Lazio in difesa con Pagano che scarica per Cherubini: tiro dal limite, Magro si distende e para.

16:05

46' - Inizia la ripresa tra Roma e Lazio: 0-0

Si riparte, primo pallone per la Roma.

15:50

45'+1' - Si chiude il primo tempo

Finisce il primo tempo al Tre Fontane con il risultato di 0-0. Meglio la Roma, sicuramente più pericolosa della Lazio. Che ha atteso e provato qualche ripartenza.

15:46

42' - Giallo anche per la Roma

Cartellino per Cherubini, che entra in ritardo su una ripartenza di Sardo. Un ammonito per parte.

15:36

32' - Primo giallo del match: Dutu

Bravo Cherubini che si mette davanti al pallone costringendo il difensore della Lazio al fallo da dietro. Giallo.

15:33

28' - Tiro di Pagano: alto

La Roma fa la partita e attacca a testa bassa, fin qui possesso palla tutto a favore dei padroni di casa. La Lazio in difesa è perfetta fino a questo momento, ma davanti si è vista solo in apertura.

15:23

18' - Bel tiro di Marazzotti

Sinistro veloce e potente di Marazzotti da fuori, chiude bene in angolo Magro. Occasione Roma per il vantaggio.

15:20

15' - Match a ritmi alti

Si gioca senza pause tra Roma e Lazio. I giallorossi provano a fare la partita, al momento la difesa biancoceleste è perfetta.

15:08

4' - Si fa vedere anche la Roma

Tiro di Pagano, palla fuori non di molto. I giallorossi rispondono alla prima chance biancoceleste.

15:06

1' - Subito Lazio pericolosa

Tiro di Fernandes e respinta di Marin. Riparte la Roma dopo il piccolo brivido ad inizio match,

15:04

1' - Ci siamo, inizia Roma-Lazio 0-0

Si parte al Tre Fontane! Primo pallone per i biancocelesti.

14:45

Il momento della Lazio

Il ko del Milan nel recupero con il Bologna ha spazzato via ogni dubbio: i biancocelesti, ora quarti, per via della classifica avulsa e degli incroci dell'ultima giornata non possono essere superati dalle tre squadre che li rincorrono da settimane (Sassuolo, Torino e Milan). Meglio pensare in grande, quindi, per cercare di scalare altri gradini (Atalanta a +1, Roma a +6).

14:35

Squadre in campo per il riscaldamento

Roma e Lazio hanno iniziato il riscaldamento pre partita. Il Tre Fontane è quasi tutto esaurito. Manca sempre meno all'inizio del derby.

14:26

Le parole di Guidi

“Sarà una gara simile a quella dell'andata, la Lazio sa difendere molto bene in blocco basso e in più è letale in ripartenza se gli concedi spazio o occasioni. Sanno essere cinici e concreti. Servirà pazienza e grandissima attenzione”. Così il tecnico della Roma alla vigilia del derby Primavera.

14:15

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Marazzotti, Alessio, Cherubini. A disp.: Razumejevs, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Ivkovic, Mlakar, Graziani, nardin, Levak. All.: Federico Guidi

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Cappelli, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Martienelli, Renzetti, Bedini, D'Agostini, Napolitano, Kone, Tredicine, Bigotti, D'Alessandro,Nazzaro. All.: Stefano Sanderra

14:09

Il momento della Roma Primavera

Cherubini e compagni, reduci da dieci risultati utili di fila, vogliono cancellare il passo falso nel derby d’andata per chiudere il discorso secondo posto. Mancano tre giornate alla fine del campionato.

14:00

Sold out al Tre Fontane per Roma-Lazio

Il derby Primavera tra Roma e Lazio in programma oggi alle 15.00 vedrà sugli spalti 2500 persone: i biglietti, messi a disposizione gratuitamente dalla Roma, sono andati esauriti nel giro di pochi giorni.

Roma, Tre Fontane