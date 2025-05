Trofeo D’Alterio Group: 25 club e 500 baby calciatori alla 9ª edizione

Cinquecento giovanissimi calciatori under 12 di 25 squadre di tutto il mondo: Napoli, Juventus, altri nove club di serie A ma anche due squadre dall’Australia e una dalla Cina. È la nona edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, la più importante competizione internazionale di calcio under 12 in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2025. Cinque giorni di grande calcio giovanile allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, che su due campi vedrà la disputa di oltre cento partite tra le squadre partecipanti al torneo, riservato alla categoria dei nati entro il 2013. L’evento è organizzato dalla Asd Villaricca Calcio in collaborazione con la società di trasporti e logistica D'Alterio Group.

Le squadre sono divise in cinque gironi, le sfide inizieranno giovedì 29 maggio alle ore 10:00. Il 31 maggio in programma gli ottavi di finale, il 1° giugno quarti e semifinali, il 2 è il giorno della finalissima per il trofeo che nell’ultimo quadriennio è stato vinto da Lazio, Empoli, Atalanta e Roma. In totale saranno presenti i settori giovanili di undici società che quest’anno disputano la serie A. Quattro le formazioni provenienti dall’estero: gli svedesi del Djurgarden, semifinalisti di Conference League contro il Chelsea con la prima squadra, i cinesi del Football Boys 2017 e due formazioni australiane, il Futboltec Sydney e l’FT Select Melbourne.

Il Trofeo D’Alterio è stato presentato presso il Centro Commerciale Medì di Teverola (Caserta) nel corso di una conferenza alla quale ha partecipato anche Giancarlo Abete, presidente Lega Nazionale Dilettanti: “Manifestazione di grande valore, che costituisce un momento di crescita per tutti i ragazzi interessati. È importante che un’impresa privata pensi a un evento sportivo di questo livello, significa mettere in campo risorse per le nuove generazioni sul territorio e attivare un binomio con le istituzioni sportive. E non possiamo dimenticare il valore sociale del Trofeo, un’esperienza che permette il confronto tra culture e origini diverse”.

Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente Asd Villaricca Calcio, ha sottolineato: “Il Trofeo D’Alterio è più di un evento sportivo: si tratta di un progetto educativo che mette al centro i ragazzi, offrendo loro un’occasione di crescita e condivisione. Vederli giocare, stringere nuove amicizie e confrontarsi con coetanei di tutto il mondo conferma il valore della manifestazione, che tra le altre cose rappresenta un’opportunità per valorizzare il territorio e promuovere un turismo basato sullo sport”.

Alla conferenza stampa, moderata dal presidente Ussi Campania Mario Zaccaria, sono intervenuti anche Gianluca Ianuario, presidente gruppo editoriale L'Espresso; Carmine Zigarelli, presidente Figc Lnd C.R. Campania; e Vito Tisci, presidente Figc Settore Giovanile e Scolastico. Presenti tutte le componenti federali, le istituzioni politiche del territorio e i presidenti delle società professionistiche.