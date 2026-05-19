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Juniores Cup 2026: oggi le prime tre gare 

Juniores Cup 2026: oggi le prime tre gare 

Ore 15 : Rappresentativa D-Rappresentativa I, stadio "Favale" di Nova Siri Marina. Ore 16.30 : Rappresentativa F-Rappresentativa G, stadio "Regina-Mauro" di Marconia. Ore 18 : Rappresentativa H-Rappresentativa E, stadio "Fittipaldi" di Francavilla In Sinni
11 min
NOVA SIRI -  La Juniores Cup si svolge per la prima volta in Basilicata in occasione della decima edizione del torneo giovanile più prestigioso della Serie D. Da oggi fino al 23 maggiole selezioni under 18 ad espressione dei nove gironi del campionato si affrontano negli impianti sportivi dei comuni di Nova Siri, Marconia e Francavilla In Sinni. Ogni rappresentativa è composta esclusivamente da 20 calciatori (di cui diciassette under 18  e tre under 17) di proprietà dei club della massima serie dilettantistica, non sono infatti ammessi prestiti dall’area professionistica. Dopo una prima fase con tre gironi triangolari (19, 20 e 21 maggio), le tre rappresentative vincenti più la migliore seconda si affronteranno venerdì 22 maggio nelle semifinali. Sabato 23 maggio alle ore 11 finale allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla In Sinnidiretta streaming su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND. Nella fase a gironi, le partite non potranno finire in parità: in questi casi si procederà ai calci di rigore con l’assegnazione di 2 punti alla vincente e 1 alla perdente. Per quanto riguarda semifinali e finale, in caso di parità al termine dei 90’ direttamente calci di rigore. Consentite cinque sostituzioni.

CALENDARIO
1ª giornata - 19 maggio 2026
Ore 15: Rappresentativa D-Rappresentativa I
Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina
Riposa: Rappresentativa A
Ore 16.30: Rappresentativa F-Rappresentativa G
Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia
Riposa: Rappresentativa B
Ore 18: Rappresentativa H-Rappresentativa E
Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla In Sinni
Riposa: Rappresentativa C
 

2ª giornata - 20 maggio 2026
Ore 15: Rappresentativa C-(perdente H-E)
Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia
Ore 16.30: Rappresentativa A-(perdente D-I)
Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni
Ore 18: Rappresentativa B-(perdente F-G)
Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina


3ª giornata - 21 maggio 2026
Ore 16: Rappresentativa B-(vincente F-G)
Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni
Ore 16: Rappresentativa C-(vincente H-E)
"Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina
Ore 16: Rappresentativa A-(vincente D-I)
Comunale "Regina-Mauro" di Marconia

 

Semifinali - 22 maggio 2026
Ore 15: 1ª Semifinale
Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina (MT)
Ore 17: 2ª Semifinale
Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia (MT)


Finale - 23 maggio 2026
Ore 11: Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni (PZ)

LE RAPPRESENTATIVE
*classe 2009
** classe 2010

RAPPRESENTATIVA A (Liguria, Lombardia, Piemonte)
Gioele Vespier (Saluzzo), Pietro Bordo (Lavagnese), Federico Brusa* (Chisola), Robert Carakciev (Asti), Gabriele Cattalano (Chisola), Francesco Cavaliere (Sanremese), Ludovico Conversa (Club Milano), Mattia Costa (Novaromentin), Tommaso Ferreri (Celle Varazze), Gustavo Heinzen Manduca (Chisola), Kilian Katana (Gozzano), Edoardo Bosco* (Derthona), Matteo Mana (Asti), Federico Mastroianni* (Gozzano), Giuseppe Mazzone (Chisola), Filippo Ortolano (Asti), Ricardo Perez (Derthona), Nicola Pomoni (Novaromentin), Federico Socco (Asti), Houssine Hakim Zenati (Ligorna). Allenatore: Walter Taverna

RAPPRESENTATIVA B (Lombardia, Veneto)
Lorenzo Maddalon (Varesina), Alexander Rusyn (Varesina), Alessio Cirigliano (Castellanzese), Filippo Martinoia (Varesina), Alessio Medina (Varesina), Leonardo Gervasoni (Virtus Ciseranobergamo), Mattia Percassi (Virtus Ciseranobergamo), Nicolò Brugnone (Leon), Andrea Ratti (Brusaporto), Pietro Giannini (Caldiero Terme), Kevin Inacio (Virtus Ciseranobergamo), Giovanni Spolti* (Real Calepina), Niccolò Nicora* (Varesina), Marco Ghirardelli (Varesina), Alessandro Ventura (Virtus Ciseranobergamo), Giuseppe Mouisse (Villa Valle), Matteo Giacomo Remonti* (Leon), Matteo Grassi (Varesina), Riccardo Tiralogno (Villa Valle), Lorenzo Nuzzi (Folgore Caratese). Allenatore: Massimo Ottolenghi

RAPPRESENTATIVA C (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto)
Cristobal Ortega De La Fuent (Vigasio), Riccardo Pittioni (Cjarlins Muzane), Filippo Trivellin (Unione La Rocca Altavilla), Gregorio Zuin (Treviso), Jacopo Maria Baron* (Bassano), Marco Bottura (Calvi Noale), Giovanni Barbon* (Calvi Noale), Luigi Guglielmucci (San Luigi), Jacopo Maglia (Bassano), Filippo Tramonte (Este), Davide Kola (Este), Mattia Cecchin (Treviso), Marcello Morelli (Adriese), Mattia Siviero* (Adriese), Enea Korreshi* (Este), Simon Larcher (Obermais), Dastin Marku* (Obermais), Mamady Cisse (Calvi Noale), Nicola Dal Pietro (Conegliano), Alessio Dal Corso (Treviso). Allenatore: Andrea Albanese

RAPPRESENTATIVA D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana)
Cesare Bini (Pistoiese), Enis Ayari (Imolese), Thomas Calia* (Crema), Federico Pasquali (Sasso Marconi), Alessio Benedini (San Giuliano), Filippo Bono (Calcio Desenzano), Ettore De Pietri* (Piacenza), Matteo De Nardi (Sasso Marconi), Edoardo Firenzuoli (Pistoiese), Nicolò Inzani (Piacenza), Alberto Lollini (Sasso Marconi), Jacopo Ferretti (Imolese), Francesco Massazza (Crema), Riccardo Nicolini* (Crema), Andrea Montanari (Cittadella Vis Modena), Antonio Pisano (San Giuliano), Ludovico Maria Pizzi (Piacenza), Gabriele Raudino (Progresso), Edoardo Spinicci (Pistoiese), Jacopo Vannacci (Pistoiese). Allenatore: Giovanni Curci

RAPPRESENTATIVA E (Toscana, Umbria)
Damiano Butano (Ghiviborgo), Cristian Lorenzi (Follonica Gavorrano), Pietro Vaselli (Tau Altopascio), Francesco Ferrali (Tau Altopascio), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Tommaso Barbini (Orvietana), Matteo Tellini (Scandicci), Christian Andreucci (Scandicci), Gianluca Alunni* (Vivi Altotevere Sansepolcro), Edoardo Tittocchia (Orvietana), Niccolò Borracchini (Tau Altopascio), Daniel Musardo (Grosseto), Marco Dini* (Sporting Trestina), David Periccioli (Siena), Francesco Privitera* (Seravezza), Niccolò Di Sacco (Seravezza), Lorenzo Checchi (Seravezza), Brando Canini (Orvietana), Ermes Antonio Russo (Sporting Club Trestina), Gabriele Fantoni (Terranuova Traiana). Allenatore: Gianluca Nocentini

RAPPRESENTATIVA F (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise)
Alessio Zarlenga (L’Aquila), Pietro D’Ovidio (L’Aquila), Mattia Vallorani (Maceratese), Marco Frattari (Recanatese), Francesco Donzelli (Maceratese), Sebastiano Bucari (Vigor Senigallia), Lorenzo Cenci (Inter Sm Sammaurese), Nicolò Celani (Vigor Senigallia), Salvatore Gerolino (Teramo), Enea Di Paoli (Forsempronese), Riccardo Arbusti (Maceratese), Raoul Cingolani** (Ancona), Tommaso Fratini (Maceratese), Matteo Toro (Ostiamare), Sebastian Ruini (Castelfidardo), Denny Doria (Recanatese), Gianmaria Cleri* (Forsempronese), Pietro Rollo (Vigor Senigallia), Cristiano Di Riuggiero (Giulianova), Giacomo Gasperetti* (Ancona). Allenatore: Rosario Scarfone

RAPPRESENTATIVA G (Campania, Lazio, Sardegna)
Leonardo Xaxa (C.O.S. Sarrabus Ogliastra), Giovanni Pede (Cassino), Christian Lupi (Trastevere), Christian Faella* (Ischia), Paolo Delicato (Scafatese), Luciano Vatore (Palmese), Lorenzo Manzoni (Montespaccato), Mauro Drisaldi (Trastevere), Antonino Iasevoli (Palmese), Simone Capparelli (Scafatese), Sergio Junior Calì (Atletico Lodigiani), Ciro Arabesco (Palmese), Davide Alfredo Cascone (Anzio), Elhadji Medoune Thiam* (Scafatese), Andrea Festino (Palmese), Mirko Zaru* (Budoni), Vincenzo Bossa (Ischia), Gianluca Calizio (Scafatese), Giuseppe Guadagno (Palmese), Armando Canneva (Palmese). Allenatore: Maurizio Coppola

RAPPRESENTATIVA H (Basilicata, Campania, Puglia)
Alessandro Trevisano (Martina), Francesco Gentile (Virtus Francavilla), Antonio Pio Lanza (Francavilla), Diego Lubrano (Paganese), Pietro Quatraro (Virtus Francavilla), Giuseppe Lo Iacono (Flegrea Puteolana), Alessadro Mazzacano (Taurus Acerrana), Savino Di Pietro (Fidelis Andria), Alessandro Impedovo (Città di Fasano), Vincenzo Scafaro* (Afragolese), Marcello Maisto (Sarnese), Fausto Cottone* (Pompei), Francesco Leccese* (Barletta), Christian Vervece (Sarnese), Francesco Lenti (Virtus Francavilla), Gerardo De Caro (Sarnese), Federico Sivilli (Gravina), Mattia Riccardo Muya (Virtus Francavilla), Omar Touray (Virtus Francavilla), Fabian Gerard Patriarca (Afragolese). Allenatore: Pasquale D’Aniello

RAPPRESENTATIVA I (Calabria, Campania, Sicilia)
Gerlando Florulli (Gela), Salvatore Bruno (Sambiase), Nicolò Berto (Gela), Agostino Manuel Macrì (Reggina), Davide Federico (Sancataldese), Vincenzo Vaccaro (Gelbison), Francesco Chirico (Reggina), Domenico Fragalà (Vibonese), Salvatore Polifemo (Castrumfavara), Gabriele Pio Greco (Milazzo), Mattia Giovanni Lanza (Castrumfavara), Antonio Stella (Vigor Lamezia), Andrea Scirè (Athletic Palermo), Nicholas Chiappetta* (Milazzo), Antonio Lucarelli (Savoia), Christian Pariota (Savoia), Alessio Randisi (Reggina), Giuseppe Panzera* (Reggina), Giuseppe Russo (Savoia), Igor Kalynovych* (Savoia). Allenatore: Giulio Spader

 

ALBO D’ORO
2013/2014 Girone C (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)
2014/2015 Girone H (Campania, Puglia, Basilicata)
2015/2016 Girone B (Piemonte VdA, Liguria, Lombardia)
2016/2017 Girone H (Basilicata, Campania, Lazio, Puglia)
2017/2018 Girone E (Liguria, Toscana)
2018/2019 Girone C (Friuli VG, Trentino Alto Adige, Veneto)
2022/2023 Girone A (Liguria, Lombardia, Piemonte VdA)
2023/2024 Girone A (Liguria, Lombardia, Piemonte VdA)
2024/2025 Girone I (Calabria, Campania, Sicilia)

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