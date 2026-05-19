Juniores Cup 2026: oggi le prime tre gare 

NOVA SIRI - Lasi svolge per la prima volta in Basilicata in occasione della decima edizione del torneo giovanile più prestigioso della Serie D.ad espressionedel campionato si affrontano negli impianti sportivi dei comuni di Nova Siri, Marconia e Francavilla In Sinni. Ogni rappresentativa è composta esclusivamente da 20 calciatori (di cui diciassette under 18 e tre under 17) di proprietà dei club della massima serie dilettantistica, non sono infatti ammessi prestiti dall’area professionistica. Dopo una prima fase con tre gironi triangolari (19, 20 e 21 maggio), le tre rappresentative vincenti più la migliore seconda si affronteranno venerdì 22 maggio nelle semifinali.alleallo stadio “Nunzio Fittipaldi” disu Vivo Azzurro Tv e YouTube LND. Nella fase a gironi, le partite non potranno finire in parità: in questi casi si procederà ai calci di rigore con l’assegnazione di 2 punti alla vincente e 1 alla perdente. Per quanto riguarda semifinali e finale, in caso di parità al termine dei 90’ direttamente calci di rigore. Consentite cinque sostituzioni.

CALENDARIO

1ª giornata - 19 maggio 2026

Ore 15: Rappresentativa D-Rappresentativa I

Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina

Riposa: Rappresentativa A

Ore 16.30: Rappresentativa F-Rappresentativa G

Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia

Riposa: Rappresentativa B

Ore 18: Rappresentativa H-Rappresentativa E

Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla In Sinni

Riposa: Rappresentativa C

