Juniores Cup: Rappresentativa C a valanga

RAPPRESENTATIVA C-RAPPRESENTATIVA H 5-0

RAPPRESENTATIVA C (4-3-1-2): Cecchin; Pittioni (1’st Guglielmucci), Ruin, Baron, Bottura; Tramonte (40’st Trivellin), Kola, Maglia (8’st Morelli); Dal Pietro (15’st Siviero); Cisse (16’st Marku), Larcher. A disp.: Ortega, Barbon, Korreshi, Dal Corso.All.: Albanese

RAPPRESENTATIVA H (4-3-3): Cottone; Gentile (25’pt Lubrano), Vervece, Muya (25’pt Leccese), Lanza (1’st Lenti); Di Pietro, De Caro (22’st Quatraro), Sivilli; Maisto (1’st Impedovo), Patriarca, Touray. A disp.: Trivisano, Lo Iacono, Scafaro. All.: D’Aniello.

ARBITRO: Aureliano di Rossano

Guardalinee: Renda di Lamezia Terme e Zappino di Vibo Valentia

MARCATORI: 17’pt Zuin, 33’pt Larcher, 41’pt Bottura, 45’pt Zubin, 24’st Larcher

AMMONITI: Lenti (H)

NOTE: al 5’pt Cecchin (C) para rigore a Maisto; l’allenatore D’Aniello (H) al 40’pt. Recupero: pt 3’, st -

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RAPPRESENTATIVA A-RAPPRESENTATIVA D 3-1

RAPPRESENTATIVA A (4-4-2): Vespier; Mana, Mazzone, Catalan, Carakcev; Perez (27’st Mastroianni), Ortolano (24’st Pomoni), Cavaliere (40’st Conversa), Ferreri (32’st Brusa); Zenati, Manduca (11’st Socco). A disp.: Bosco, Bordo, Costa, Katana. All.: Taverna.

RAPPRESENTATIVA D (4-4-2): Bini; Raudino, Inzani (1’st Firenzuoli), Lollini, Pizzi; Nicolini, Pasquali (15’st Bono), Massazza (8’st Benedini), De Nardi (1’st Ayari); Spinicci (1’st Vannacci), Calia. A disp.: Ferretti, De Pietri, Montanari, Pisano. All.: Curci

ARBITRO: Ragno di Molfetta

Guardalinee: Sparapano e D’Aniello

MARCATORI: 18’ e 34’pt Ferreri (A), 9’st Zenati (A), 42’st Vannacci (D)

AMMONITI: Manduca (A), Brusa (A), Perez (A), Spinicci (D), Inzani (D).

La seconda giornata della 10ª edizione della Juniores Cup, in corso in Basilicata, ha visto vincere tutte le rappresentative debuttanti A, B e C, eliminando dunque di fatto dal torneo le selezioni D, F e H già sconfitte ieri pomeriggio. La qualificazione alle semifinali di venerdì si deciderà, dunque, domani (ore 16) negli incroci tra le sei squadre a punteggio pieno nella terza e ultima giornata della fase a gironi triangolari. In nessun caso le partite potranno finire in parità, eventualmente rigori con due punti assegnati alla vincente e uno alla perdente. Oltre alle tre vincenti dei gironi passerà anche la miglior seconda, che sarà considerata testa di serie nel sorteggio per le semifinali. Nella prima gara della giornata disputata al Comunale "Regina-Mauro" di Marconia, la Rappresentativa C batte con un netto 5-0 la Rappresentativa H, risultato che condanna definitivamente la selezione di mister D’Aniello. Eppure è proprio la formazione del girone che comprende Basilicata, Campania, Puglia ad avere dopo appena 5’ l’occasione per sbloccare la partita: Touray spreca malamente un contropiede che lo vede tutto solo puntare l’area avversaria, ma Pittioni commette l’errore di sgambettare l’attaccante al momento della ribattuta. Calcio di rigore ineccepibile, Maisto decide per uno scavato che trova pronto Checchin. E’ il classico episodio sliding doors, perché da lì in avanti la selezione di Albanese prende completamente possesso del gioco: una punizione insidiosa di Dal Pietro e un tentativo aereo di Baron sono il preludio al vantaggio firmato al 17’ da Zuin (Treviso), pescato sul secondo palo da Pittioni. Tre minuti dopo Cisse colpisce una traversa da fuori area. Al 20’ il gioco si interrompe per un pò per uno scontro fortuito tra i compagni di squadra Gentile e Muya, con D’Aniello costretto al doppio cambio forzato. Il tema non cambia perché in poco più di dieci minuti la rappresentativa C va a segno altre tre volte: al 33’ Tramonte manda in porta Larcher con un filtrante delizioso; poi lo stesso attaccante del l’Obermais serve l’assist a Bottura (Calvi Noale) per il tris sugli sviluppi di un corner (espulso D’Aniello che protestava per un fallo sull’avvio azione); infine ancora Zuin di testa per la doppietta sul corner di Larcher. Al 5’ della ripresa altra traversa colpita dai ragazzi di Albanese, questa volta con Dal Pietro. Al 15’ primo tiro in porta della rappresentativa H: ancora protagonista Cecchin dopo il rigore parato, questa volta sul diagonale insidiosissimo di Impedovo. E’ solo un sussulto, perché al 24’ Larcher chiude i conti su imbeccata del neo entrato Morelli.

FRANCAVILLA IN SINNI - Anche allo stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni vince la selezione al debutto, in questo caso la Rappresentativa A per 3-1 sulla Rappresentativa D che saluta il torneo. Primo tiro al 3’ con la punizione dal limite di Spinicci neutralizzata da un grande intervento di Vespier. Poco dopo protagonista anche il portiere Bini, che para miracolosamente il colpo di testa di Manduca su assist di Perez. La formazione di Taverna passa così al 18’ col gol di Ferreri, bravo a frasi trovare puntuale sul cross di Ortolano. Gli stessi due confezionano anche il raddoppio al 34’: firma sempre l’attaccante del Celle Varazze che devia in rete il cross del centrocampista dell’Asti. Partita dai ritmi alti e anche un pò nervosa. Nel secondo tempo ci prova anche Mazzone di testa al 5’, palla alta di poco. Pochi minuti dopo Zenati (Ligorna) cala il tris impattando di testa sul cross di Carakcev. La rappresentativa D si sveglia troppo tardi colpendo in serie una traversa e un palo. Solo a tre minuti dalla fine i ragazzi di Curci trovano il gol con il tiro all’incrocio di Vannacci (Pistoiese).