Juniores cup: vince la Rappresentativa E ai rigori.

RAPPRESENTATIVA E (4-3-3): Butano; Vaselli (Russo 1’ st.), Canini, Ferrali, Galeota; Privitera (14’ st. Andreucci), Periccioli (32’ st. Checchi), Tittocchia (14’ st. Fantoni); Tellini, Borracchini (43’ st. Alunni), Barbini. A disp.: Musardo, Lorenzi, Di Sacco, Dini. All.: Nocentini.

RAPPRESENTATIVA C (4-4-2): Ortega De La Fuent; Pittioni (37’ st. Guglielmucci), Zuin, Baron, Kola; Tramonte (35’ st. Siviero), Larcher (20’ st. Dal Pietro), Bottura, Morelli (11’ st. Maglia); Cisse, Dal Corso. A disp.: Cecchin, Trivellin, Barbon, Korreshi, Marku. All.: Albanese.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta

Guardalinee: Bonavita e Di Muzio.

MARCATORI: 1’ pt. Tramonte (C), 3’ st. Galeota (E) su rigore.

ESPULSI: 36’ pt. Dal Corso (C) per fallo di reazione.

Ammoniti: Ortega De la Fuent (C), Kola (C), Periccioli (E), Canini (E), Andreucci (E).

Sequenza rigori: Zuin (C) gol, Barbini (E) gol, Kola (C) gol, Galeota (E) gol, Cisse (C) parato, Fantoni (E) gol, Dal Pietro (C) fuori, Checchi (E) fuori, Siviero (C) gol, Tellini (E) gol.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Giornata soleggiata con un leggero vento. Presenti circa 180 spettatori, con diversi addetti ai lavori. In tribuna anche Giuliano Giannichedda, allenatore della Rappresentativa Serie D. Recupero 2’ pt; 5’ st.

NOVA SIRI - Alla fine la spunta la Rappresentativa E ai calci di rigore dopo che la gara si è conclusa in parità (1-1). Allo stadio “Favale” di Nova Siri Marina è andata in scena una delle migliori partite della Juniores cup sinora disputate. Avvincente, combattuta e in bilico sino alla fine nonostante l’inferiorità numerica della Rappresentativa C (Veneto-Friuli Venezia Giulia) dal 36’ pt per l’espulsione di Dal Corso (Treviso) per fallo di reazione. Episodio decisamente ingenuo. La gara si sblocca subito al primo minuto con la rete di Tramonte (Este), bravo a depositare in rete un assist di Dal Corso. La reazione della Rappresentativa E (Toscana-Umbria) non ha portato grossi pericoli alla retroguardia della selezione C anche dopo il vantaggio numerico. Anzi, poco prima dell’intervallo Butano (Ghiviborgo) ha evitato il raddoppio. Il secondo tempo si apre con la rete del pareggio su rigore trasformato da Galeota (Aquila Montevarchi), che non si è fatto infastidire dal portiere avversario. La Rappresentativa E ad un passo dal raddoppio: palo colpito da Tellini (Scandicci) con un pregevole tiro a giro da fuori area. La retroguardia della Rappresentativa C, ottimamente coordinata da Baron (Bassano), ha retto gli assalti avversari. Pareggio finale ed entrambe qualificate alle semifinali. A decidere la vittoria (come da regolamento) i calci di rigore che hanno premiato la formazione tosco-umbra. Fatali dal dischetto gli errori di Cisse (Calvi Noale) e Dal Pietro (Conegliano). Decisivo il penalty di Tellini.