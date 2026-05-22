Juniores Cup: oggi le semifinali

NOVA SIRI - Si è chiusa la fase a gironi della decima edizione della Juniores Cup , in corso in Basilicata. Al termine delle partite della terza giornata disputate in contemporanea, si sono qualificate per le semifinali le Rappresentative A, B, C ed E , le ultime due dallo stesso triangolare proprio dopo lo scontro diretto. Il pareggio nei 90’ qualifica entrambe, con la selezione di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto sconfitta ai rigori che passa come migliore seconda (unica formazione a quota quattro punti). Questo il programma delle semifinali in programma oggi pomeriggio dopo il sorteggio effettuato per determinare gli accoppiamenti (E e C considerate “teste di serie” per evitare la riproposizione della partita di ieri):

Ore 15: Rappresentativa E-Rappresentativa A

Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina (MT)

Ore 17: Rappresentativa C-Rappresentativa B

Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia (MT)

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RAPPRESENTATIVA B-RAPPRESENTATIVA G 2-0

RAPPRESENTATIVA B (4-2-3-1): Maddalon; Rusyn, Medina, Gervasoni, Cirigliano (34’st Percassi); Martinoia (39’st Nicora), Ghirardelli (28’st Ventura); Giannini, Inacio (13’st Nuzzi), Brugnone; Mouisse (36’st Grassi). A disp.: Spolti, Ratti, Remonti, Tiralongo. All.: Ottolenghi.

RAPPRESENTATIVA G (3-4-3): Xuxa; Cascone (31’st Guadagno), Delicato (13’st Manzoni), Pede; Calizio (13’st Bossa), Drisaldi, Faella, Lupi; Canneva (1’st Capparelli), Festino, Calì (8’st Iasevoli). A disp.: Arabesco, Vatore, Thiam, Zaru. All.: Coppola.

ARBITRO: Laudadio di Matera

Guardalinee: Di Leo e Gigliotti

MARCATORI: 16 ’st e 48’st NuzziAmmoniti: Faella (G), Guadagno (G)

NOTE: Recupero: 1’pt, 5’st

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RAPPRESENTATIVA C-RAPPRESENTATIVA E 4-5 dtr (1-1)

RAPPRESENTATIVA C (4-3-3): Ortega; Pittioni (37’st Guglielmucci), Zuin, Baron, Bottura; Tramonte (35’st Siviero), Kola, Morelli (11’st Maglia); Larcher (20’st Dal Pietro), Cisse, Dal Corso. A disp.: Cecchin, Trivellin, Barbon, Korreshi, Marku. All.: Albanese.

RAPPRESENTATIVA E (4-3-1-2): Butano; Ferrali, Canini, Vaselli (1’st Russo), Privitera (14’st Andreucci); Galeota, Periccioli (32’st Checchi), Tellini; Barbini; Tittocchia (14’st Fantoni), Borracchini (43’st Alunni). A disp.: Musardo, Lorenzi, Dini, Di Sacco. All.: Nocentini.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

Guardalinee: Bonavita e Di Muzio.

MARCATORI: 1’pt Tramonte (C), 6’st rig. Galeota (E)

Sequenza rigori: Zuin (C) gol, Barbini (E) gol, Kola (C) gol, Galeota (E) gol, Cisse (C) parato, Fantoni (E) gol, Dal Pietro (C) fuori, Checchi (E) fuori, Siviero (C) gol, Tellini (E) gol.

ESPULSO: 36’pt Dal Corso (C) per fallo di reazione.

AMMONITI: Ortega (C), Kola (C), Periccioli (E), Canini (E), Andreucci (E).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Giornata soleggiata con un leggero vento. Presenti circa 180 spettatori, con diversi addetti ai lavori. In tribuna anche Giuliano Giannichedda, allenatore della Rappresentativa Serie D. Recupero 2’ pt; 5’ st.

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RAPPRESENTATIVA A-RAPPRESENTATIVA I 3-0

RAPPRESENTATIVA A(4-4-2): Vespier (43’st Bosco); Mana, Mazzone, Catalan, Carakcev; Perez (26’st Conversa), Ortolano (35’st Bordo), Pomoni, Ferreri (20’st Manduca); Zenati (40’st Katana), Costa. A disp.: Brusa, Cavaliere, Mastroianni, Socco. All.: Taverna.

RAPPRESENTATIVA I (4-3-3): Florulli; Bruno (24’st Lucarelli), Federico, Vaccaro, Berto; Macrì (14’st Chiappetta), Fragalà, Greco (24’st Kalynovych); Chirico, Polifemo (14’st Russo), Lanza (14’st Randisi). A disp.: Stella, Scirè, Pariota, Panzera. All.: Spader.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta

Guardalinee: Dellaquila e Doronzo di Barletta

MARCATORI: 13’pt Perez, 17’st Perez, 18’st Ferreri.Ammoniti: Zenati (A), Mana (A), Ortolano (A), Macrì (I), Greco (I), Chiappeta (I)

NOTE: Recupero: 1’pt e 5’st

RISULTATI

1ª giornata

Rappresentativa D-Rappresentativa I 2-3

Rappresentativa F-Rappresentativa G 2-3

Rappresentativa H-Rappresentativa E 0-2

2ª giornata

Rappresentativa C-Rappresentativa H 5-0

Rappresentativa A-Rappresentativa D 3-1

Rappresentativa B-Rappresentativa F 3-1

3ª giornata

Rappresentativa B-Rappresentativa G 2-0

Rappresentativa C-Rappresentativa E 4-5 dtr (1-1)

Rappresentativa A-Rappresentativa I 3-0

CLASSIFICHE

Triangolare 1: Rapp. E 5 punti, Rapp. C 4, Rapp. H 0

Triangolare 2: Rapp. A 6 punti, Rapp. I 3, Rapp. D 0

Triangolare 3: Rapp. B 6 punti, Rapp. G 3, Rapp. F 0

Semifinali - Oggi

Ore 15: Rappresentativa E-Rappresentativa A

Stadio "Vincenzo Favale" di Nova Siri Marina (MT)

Ore 17.00: Rappresentativa C-Rappresentativa B

Stadio Comunale "Regina-Mauro" di Marconia (MT)

Finale - Domani

Ore 11 Stadio "Nunzio Fittipaldi" di Francavilla in Sinni (PZ),