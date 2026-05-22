RAPPRESENTATIVA E (4-3-3): Butano; Lorenzi, Ferrali, Russo (41’ st. Privitera), Andreucci; Galeota (10’ st Periccioli), Alunni, Di Sacco; Borracchini (46’ st Dini), Fantoni (22’ st Tittocchia), Checchi (15’ st Tellini). A disp.: Musardo, Vaselli, Barbini, Canini. All.: Nocentini.

RAPPRESENTATIVA A (4-4-2): Vespier; Mana, Mazzone, Cattalano, Carakcev (39’ st Costa); Perez, Ortolano (33’ st Bordo), Cavaliere, Ferreri (18’ st Mastroianni); Heinzen (12’ st Socco), Zenati. A disp.: Bosco, Brusa, Conversa, Katana, Pomoni. All.: Taverna.

ARBITRO: Lupo di Venosa

Guardalinee: Marvulli e Alfieri

MARCATORI: 10’ pt Fantoni (E), 38’ st Tittocchia (E) su rigore.

AMMONITI: Vespier (A), Lorenzi (E).

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni (erba sintetica). Giornata soleggiata con forti folate di vento. Spettatori centocinquanta circa. In tribuna diversi addetti ai lavori. Presenti il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, il segretario della Serie D-Lnd Mauro De Angelis e Giuliano Giannichedda allenatore della Rappresentativa Serie D. Recupero: 2’ pt, 5’ st. Angoli: 0-5.

NOVA SIRI - Volano in finale gli “orange”. Domani ore 11 contro la Rappresentativa B a Francavilla in Sinni, diretta tv su Vivo Azzurro (previa registrazione) e YouTube canale Lnd. La Rappresentativa E batte i “bianchi” della Selezione A per 2-0. Nocentini cambia più pedine rispetto alla sfida contro la Rappresentativa C e la sua squadra parte fortissimo (con il vento a favore). Al primo minuto la conclusione di Fantoni (Terranuova Traiana) va alta di poco. Al 8’ ancora Fantoni colpisce la traversa con una bordata da dentro l’area dopo uno scambio con Alunni (Sansepolcro). Al 10’ la Rappresentativa E in vantaggio con uno scatenato Fantoni che gira in rete sotto misura. La reazione della selezione A (piemontese-ligure-lombarda) arriva al 15’ con lo sgusciante Perez (Derthona): il suo doppio tentativo è stato neutralizzato da Butano (Ghiviborgo). La difesa tosco-umbra è abile a tenere lontane le insidie degli avversari.

RADDOPPIO - Il secondo tempo si apre un’occasione di Alunni che sfiora il raddoppio. La Rappresentativa A spinge alla ricerca del pareggio ma la bellissima conclusione di Perez (16’) dal limite dell’area sfiora il palo. La squadra di Nocentini controlla la gara e opera sopratutto in contropiede. Al 37’ Tittocchia (Orvietana) viene atterrato in area dal portiere Vespier (Saluzzo). L’arbitro decreta il penalty ammonendo l’estremo difensore dei bianchi. Glaciale dal dischetto Tittocchia che spiazza Vespier e segna il suo secondo gol in questa edizione della Juniores Cup. La Rappresentativa A accusa il colpo. Taverna manda in campo anche Costa (Novaromentin) per cercare di recuperare il risultato. I bianchi collezionano calci d’angolo a ripetizione ma senza trovare la deviazione giusta. Sui titoli di coda l’arancione Tellini (Scandicci) colpisce in pieno la traversa con una pregevole conclusione da fuori area. Finisce con la gioia della Rappresentativa E per l'accesso finale. Buono l'arbitraggio di Lupo (CAN D). Nella foto in alto, l'esultanza della Rappresentativa E.