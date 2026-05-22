Juniores Cup: la Rappresentativa B in finale

RAPPRESENTATIVA C-RAPPRESENTATIVA B 0-1 RAPPRESENTATIVA C (4-3-3) : Cecchin; Pittioni, Ruin, Barbon, Bottura; Morelli (34’st Maglia), Kola, Siviero (3’st Tramonte); Korreshi (43’pt Larcher), Cisse, Dal Pietro (42’st Marku). A disp.: Ortega, Trivellin, Baron, Guglielmucci. All.: Albanese RAPPRESENTATIVA B (4-3-3) : Maddalon; Rusyn, Gervasoni, Median, Cirigliano (25’st Percassi); Ghirardelli, Brugnone, Martinoia; Nuzzi (29’st Tiralongo), Mouisse (1’st Grassi), Giannini (25’st Inacio). A disp.: Spolti, Ratti, Nicora, Ventura, Remonti. All.: Ottolenghi ARBITRO: Rossella di Molfetta Guardalinee: Santo e Gorgoglione di Barletta MARCATORI: 10’st Giannini AMMONITI: Martinonia (B) NOTE: 26’st Maddalon (B) para rigore a Zuin; recupero: pt 1’, st 4’. Nell’intervallo, il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, insieme al selezionatore della rappresentativa Serie D Giuliano Giannichedda e al vicepresidente del CR Basilicata LND Domenico Ciaglia, ha consegnato un riconoscimento a Domenico Albano e Giuseppe Miolla, sindaco e vice del Comune di Pisticci.

MARCONIA - Nella seconda semifinale disputata al Comunale "Regina-Mauro" di Marconia della Juniores Cup, la Rappresentativa B ha superato di misura la Selezione C, oggi priva di Dal Corso (Treviso) squalificato dopo il rosso di ieri nel match contro la E. Il primo tiro in porta arriva al 10’: Zuin (Treviso) parte palla al piede da centrocampo, arrivato al limite conclude troppo centrale per impensierire Maddalon (Varesina). Replicano i ragazzi di Albanese al 22’ con Dal Pietro (Conegliano) che, raccolta la ribattuta della difesa, tenta un tiro giro che si spegne sul fondo. Sul ribaltamento di fronte la formazione di Ottolenghi sfiora il vantaggio: Brugnone (Leon) riceve indisturbato al limite dell'area e ha tutto il tempo di mirare, ma la palla non inquadra lo specchio. Al 30’ lancio lungo per Giannini (Caldiero Terme) che aggancia e apparecchia per Rusyn (Varesina), il tiro di prima intenzione sbatte sulla schiena di un difensore. Quattro minuti dopo, lo stesso Rusyn scodella al centro per la spettacolare sforbiciata di Giannini, bloccata però da Cecchin (Treviso). L'occasione più nitida del primo tempo capita al 44’, ce l’ha sui piedi di Zuin: punizione tesa di Kola (Este) sul secondo palo, il difensore fallisce incredibilmente il tap-in da pochi passi. In avvio di ripresa si fa più insistente la selezione B: al 2’ Ghirardelli (Varesina) penetra in area, ma il suo diagonale viene neutralizzato; al 6’ Giannini calcia direttamente da corner impegnando la retroguardia. È il preludio al gol che arriva al 10’: sugli sviluppi di una mischia in area, Brugnone appoggia per Giannini che deve solo spingere in rete l’1-0. La Rappresentativa C ha la possibilità di pareggiare i conti al 24’: Medina (Varesina) entra ingenuamente in ritardo su Cisse (Calvi Noale) in area, ma Zuin si fa parare il rigore da Maddalon. Al 37’ Martinoia (Varesina) serve d'esterno un pallone d'oro a Tiralongo (Villa Valle) che, a tu per tu con Cecchin, si divora il raddoppio. Al 39’ l’ultimo brivido: punizione della Rappresentativa C smanacciata da Maddalon, Bottura (Calvi Noale) si avventa sulla respinta ma calcia alto.