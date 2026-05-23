La Rappresentativa E vince la Juniores Cup

RAPPRESENTATIVA E (4-4-2): Butano; Vaselli, Ferrari, Canini, Russo; Barbini, Di Sacco (20’ st. Alunni), Galeota, Tellini (20’ st. Privitera); Fantoni (30’ pt. Borracchini), Tittocchia (33’ st. Checchi). A disp.: Musardo, Lorenzi, Andreucci, Dini, Periccioli. All. Nocentino.

RAPPRESENTATIVA B (4-3-3): Maddalon; Rusyn, Gervasoni, Medina, Percassi; Ghirardelli, Brugnone (31’ pt. Ventura), Martinoia (28’ st. Mouisse); Nuzzi (32’ st. Tiralogno), Grassi (35’ st. Ratti), Giannini (10’ st. Inacio). A dip.; Spolti, Cirigliano, Nicora, Remonti. All. Ottolenghi.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

Guardalinee: Grimaldi e Miccoli.

MARCATORI: 26’ pt. Galeota (E) su rigore.

AMMONITI: Martinoia (B), Vaselli (E).

NOTE: terreno di gioco in erba sintetica. Giornata luminosa, leggero vento. Spettatori presenti 150 circa. Recuperi: 2 pt. 8 st. Angoli: 4-6. Gara trasmessa in diretta streaming da Vivo Azzurro Tv e su YouTube canale Lnd con il commento tecnico di Giuliano Giannichedda, selezionatore della Rappresentativa Serie D. Inno nazionale prima del fischio d’inizio.