Göteborg-Avellino inaugura il 35° Torneo "Città di Cava de’ Tirreni"

Cresce l’attesa per la Cerimonia di Apertura della 35ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 2 al 6 giugno sui campi prevalentemente di Cava de’ Tirreni (SA), ma anche di altre tre città del Salernitano: Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino. Appuntamento fissato per martedì 2 giugno, alle ore 20.30, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, per una serata che si preannuncia molto suggestiva e spettacolare. Il momento clou sarà la lettura del Giuramento da parte del testimonial ed ospite d’onore Massimo Coda, attaccante della Sampdoria, diventato quest’anno il miglior marcatore di tutti i tempi della Serie B (144 reti). Sarà l’occasione per tributare al centravanti - cavese doc - la meritata ovazione da parte del Comitato Promotore e dell’intera comunità metelliana.

Ancora una presenza eccellente, dunque, per la manifestazione del Presidente Giovanni Bisogno, già nobilitata in passato dall’intervento di altri illustri testimonial (Pompetti, Borrelli, Cicerelli, Mirante, Donnarumma, Scuffet, Palladino e Quagliarella per citarne solo alcuni). La Cerimonia di Apertura, alla quale assisteranno come di consueto numerose personalità sportive, non si esaurirà di certo con l’intervento di Coda. Sono in programma, infatti, anche le esibizioni dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, splendidi rappresentanti del folklore cavese, e dell’ASD CSI Cava Sports, che regaleranno momenti di grande spettacolo al foltissimo pubblico sugli spalti.

Ma non finisce qui. La Cerimonia sarà impreziosita anche dalla benedizione degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti da parte dell’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, e dalla festosa passerella delle 72 squadre in gara, tra cui gli svedesi del Göteborg, gli sloveni del Gorica (Giovanissimi) e gli spagnoli del Talentitos (Giovanissimi).

La Cerimonia di Apertura sarà preceduta alle ore 18.30, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, dalla gara inaugurale del Torneo, Göteborg-Avellino. Il match sarà arbitrato da Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco (NA), che quest’anno ha diretto ben 11 partite di Serie A. Un “fischietto” della CAN A-B, dunque, così come lo è Mario Perri della Sezione di Roma 1, che arbitrerà la finale degli Allievi. Una doppia prestigiosa designazione, che testimonia ulteriormente la valenza della kermesse calcistica metelliana.

Le altre partite della prima giornata della categoria Allievi - Trofeo “D’Amico” saranno Cavese-Scafatese (ore 10.15), Juve Stabia-Salernitana (ore 15.00) e Pescara-Casertana (ore 16.45), tutte in programma al “Simonetta Lamberti”.

Grande attesa anche per l’esordio nella categoria Giovanissimi della Rappresentativa FIGC Campania, impegnata contro la Cavese (ore 10.15) allo Stadio “Ravaschieri” di Roccapiemonte (SA). Martedì 2 giugno scenderanno in campo tutte le 72 squadre partecipanti al XXXV “Città di Cava de’ Tirreni” per la prima giornata della fase eliminatoria, che si completerà mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, mentre venerdì 5 giugno sono in programma le semifinali di tutte le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2013, Esordienti 2014, Pulcini 2015, Pulcini 2016, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 6 giugno l’apoteosi conclusiva con le finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.