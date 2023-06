Giuliano Taccola, stella della Roma

Verso la fine degli anni Sessanta un giovane attaccante si fece spazio nel calcio dei grandi. Trascinò il Savona in Serie B poi, dopo l’esperienza al Genoa, prese per mano la Roma di Pugliese e se la mise sulle spalle. Faceva i cento metri in 11 secondi e gonfiò la rete avversaria alla prima ufficiale in Serie A, a San Siro, contro l'Inter. Il segno dell'attaccante predestinato: il gol all'esordio. La Roma vuole crescere, sospinta dal suo centravanti. Arriva il Mago Herrera, i giallorossi sembrano una squadra costruita per vincere. Per Taccola si parla di Nazionale maggiore. Poi avviene l'impensabile, una serie di malanni, apparentemente inspiegabili, il filo del destino si spezza il 16 marzo 1969. Il 28 giugno 2023 Giuliano Taccola avrebbe compiuto 80 anni. Un nome che il vento della leggenda e il respiro beffardo del destino non ha lasciato muto, ma ancora oggi i tifosi della Roma lo pronunciano con rispetto. Paolo Marcacci, testo e voce di un racconto emozionato di una storia spezzata troppo presto.