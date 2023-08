La favola del gol: il sogno di ogni bambino

Quante volte il bambino che abita in ognuno di noi, facendo una magica rabona alla fantasia, dribblando avversari immaginari, a occhi rigorosamente chiusi, ha colpito un pallone (di punta, d’esterno, di tacco, in rovesciata, di testa) sognando di segnare la rete impossibile, quella che come si dice in gergo fa venire giù lo stadio? È capitato a tutti nella vita. O quasi. Le mitiche sfide nei cortili di quartiere. Due sassi a mo’ di pali mentre la traversa è solo un confine immaginario; meglio ancora la saracinesca di un garage che diventa una porta perfetta regalando il rumore deflagrante della lamiera quando il pallone ci sbatte contro. A portiere battuto. Sfide arroventate tra ragazzi condite da quel gol che rimane una firma indelebile, un ricordo che, come un diamante, è per sempre.