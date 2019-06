Barella: "Penso solo all'Europeo"

COVERCIANO - "Le offerte fanno piacere, vuol dire che sto lavorando bene. Può essere che vada via, è ancora tutto aperto, ma adesso penso solo alla Nazionale e all'Europeo Under 21". Nicolò Barella, dal ritiro di Coverciano, fa il punto sulla sua situazione di mercato: il centrocampista del Cagliari piace molto all'Inter ed è stato a lungo nel mirino della Roma, questa sembra l'estate del suo addio alla Sardegna. "Il resto lo lascio fare al procuratore, ho messo il cellulare in modalità silenzioso".

Barella pensa solo all'azzurro

Per Barella, diviso tra Nazionale maggiore e Under 21, sarà un'estate intensa: "Avrò un mese di ritiro anche con i ragazzi dell'Under e voglio pensare solo all'Europeo. Ho salutato i compagni e i dirigenti del Cagliari come al solito, come ho sempre fatto anche quando ero stra sicuro di restare. Adesso devo restare concentrato sul campo, perché questo è il mio lavoro". Barella si conferma molto legato ai colori rossoblù: "Ho vissuto l'epoca dei vari Conti, Cossu, Pisano. Senza dimenticare la leggenda Riva. Tutti giocatori che hanno dato tutto professionalmente, che hanno fatto scelte di vita. Che hanno raggiunto la Nazionale anche giocando a Cagliari. Ci sono riuscito anche io e ringrazio la società per questo".