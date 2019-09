Italia, infortunato anche De Sciglio: Mancini convoca D'Ambrosio

ROMA - Dopo il forfait di Chiellini venerdì sera, altro infortunio in chiave Nazionale: il difensore della Juventus Mattia De Sciglio sarà indisponibile per le gare con Armenia e Finlandia, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. Il CT Roberto Mancini ha convocato al suo posto il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio. Dopo aver convocato anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi per sostituire il capitano Chiellini, Mancini deve far fronte ad un'altra assenza per le importanti gare di qualificazione della prossima settimana. Gli Azzurri si ritroveranno domani alle ore 12.00 a Bologna, dove resteranno fino a martedì. Mercoledì poi il trasferimento per Yerevan dove giovedì 5 Settembre si giocherà la prima gara contro l'Armenia padrone di casa.