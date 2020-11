Italia, Mancini ne chiama 41! C'è Immobile, fuori Chiellini

ROMA - Ultime convocazioni del 2020 per l'Italia, che chiude l'anno con un'amichevole e con le ultime due sfide di Nations League. Nazionale attesa dal match contro l'Estonia mercoledì 11 novembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ma anche dalle sfide del torneo dell'Uefa contro Polonia e Bosnia, domenica 15 novembre allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia e mercoledì 18 allo stadio Grbavica di Sarajevo.

Il ct Roberto Mancini, che è stato fermato dalla posività al Covid, ha convocato 41 calciatori: prima chiamata per il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan, Davide Calabria, con quest'ultimo che aveva partecipato a uno stage nell'aprile 2017. Torna a vestire la maglia della Nazionale quattro anni e mezzo dopo l'ultima convocazione il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano. Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e unica volta nel settembre 2018.

I calciatori di sei club (Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario per via della positività al Covid di alcuni elementi del gruppo squadra e risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti.

Italia, i 41 convocati per Estonia, Polonia e Bosnia

Questo l'elenco dei convocati in azzurro. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco).

Gli azzurri si raduneranno domani sera nel Centro tecnico federale a Coverciano (Firenze) e sosteranno il primo allenamento la mattina dopo alle 11.