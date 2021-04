Mancini: "Spero che prima vengano vaccinate le persone anziane"

"Valuterà la Federazione.... spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno , dunque le persone anziane , poi vedremo quello che sarà più avanti". Sono queste le parole di Roberto Mancini , ct della nazionale italiana di calcio, in risposta alle domande dei cronisti sull'ipotesi di vaccinare il gruppo azzurro prima dei prossimi Europei. Mancini, durante la conferenza stampa della Regione Marche nelle vesti di testimonial per la promozione del territorio, prosegue: "E' capitato anche a noi nell'ultima trasferta, avevamo viaggiato, eravamo tutti tamponati però poi dopo, nonostante fossimo tutti negativi, sono venuti fuori dei ragazzi positivi".

Mancini sulla riapertura degli Stadi

"Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei, prima della fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti". Oltre alla riapertura degli stadi la speranza per il Ct della Nazionale è di vedere ripartire prima l'Italia: "Il calcio ripartirà con gli Europei, ma spero che l'Italia riparta prima, spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri".