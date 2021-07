Italia, Immobile fa 50 presenze: sogna gol

ROMA - Ciro Immobile tra i più anziani per presenze con l’Italia. L’attaccante della Lazio, contro il Belgio, giocherà la sua 50esima partita in azzurro. In campo, meglio di lui, solo Bonucci e Chiellini. L’esordio è ormai lontano: 5 marzo 2014 in amichevole contro la Spagna al Vicente Calderon di Madrid . Il debutto con Prandelli ct, ora con Mancini sogna di vincere l’Europeo . Fino ad ora un gol e un assist con la Turchia, altro centro con la Svizzera. Riposo con il Galles, un palo (maledetto) contro l’Austria. Sfida Lukaku e ha voglia di portare l’Italia in semifinale.

Immobile, uomo azzurro a caccia di gol

“Rinuncerei ai gol per vincere gli Europei”, l’ammissione di Ciro in settimana durante la conferenza stampa. Frase onorevole, ma servono anche le sue reti per sognare. Ad oggi il suo bottino parla di 49 presenze, 15 marcature e 7 assist. Con un gol aggancerebbe Vialli e Toni nella speciale classifica all time dei bomber azzurri. E che sfida con Lukaku all’Allianz Arena: due dei centravanti più forti al mondo saranno uno contro l’altro. In campionato nell’ultima stagione il belga ha siglato 24 reti, l’italiano 20. Partita aperta anche tra i marcatori di Euro 2020: Big Rom è a quota 3, Ciro a 2. In palio c’è il primo posto di Cristiano Ronaldo (5), ormai fuori dai giochi. Sembra la Serie A.