Immobile: “Io continuo a vincere, attaccatevi..."

ROMA - È tutto vero, siamo Campioni d’Europa. Ciro Immobile festeggia con la coppa che è anche sua. Il centravanti titolare dell’Italia, spesso sommerso dalle critiche, si lascia andare sui social. Fa festa e manda qualche messaggio a chi lo ha criticato pesantemente in questi mesi. La sua colpa: segnare in azzurro meno gol di quelli fatti registrare con la maglia della Lazio. Ciro si fa fotografare con la coppa in mano e scrive: “Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso”. Ma è il commento che fa alla moglie, sua prima tifosa, che zittisce tutti: “Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti. Siamo Campioni d'Europa e Scarpa d'Oro si attaccano al c***o tutti". Un concetto ribadito anche nelle storie: “In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone!”. Sipario.