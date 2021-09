Italia, Immobile e Insigne lasciano il ritiro

"Altre due defezioni nel ritiro azzurro: a causa dell’affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, Ciro Immobile ha fatto rientro al club di appartenenza; anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera". Con una nota ufficiale, la Figc rende noto che Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno lasciato il ritiro della Nazionale italiana: il bomber della Lazio e l'esterno del Napoli, pertanto, non saranno a disposizione di Roberto Mancini per la sfida contro la Lituania, in programma domani sera (mercoledì 8 settembre) e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Zaniolo invece resterà a Reggio Emilia.