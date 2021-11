Immobile, gol con l’Italia per altri record

ROMA - Il bomber dei record della Lazio vuole stupire anche in Nazionale. “Le critiche? Mi fanno male”. Parola di Ciro Immobile in conferenza stampa. Che ha sempre guardato oltre certi commenti concentrandosi sul campo. Non deve dimostrare nulla, vuole solo sbloccarsi con l’Italia per togliersi di dosso quella maledetta etichetta di bomber a metà. In biancoceleste gol a pioggia, in azzurro pochi e mai decisivi. Ne ha segnati 15, contro la Svizzera cerca il 16esimo per agganciare Toni e Vialli nella classifica marcatori dell’Italia di tutti i tempi.