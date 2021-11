Italia, Gravina: "Recuperiamo positività per andare al Mondiale"

"Le sensazioni relative alla nostra Nazionale, in vista dei play-off per i prossimi Mondiali, devono essere positive". Il presidente della Figc Gabriele Gravina lancia parole di ottimismo. Intervenendo a margine dell'evento celebrativo dei 125 anni dell'Udinese Calcio, tenutosi allo stadio Friuli nel prepartita di Udinese-Genoa, Gravina dichiara : "Dobbiamo ritrovare questa positività con la spinta che arriva da tutto il Paese".

Gravina: "Dobbiamo abbandonare la paura"

Per Gravina la squadra di Mancini deve ritrovare fiducia in se stessa. "La nostra è una squadra normale che è riuscita a diventare speciale vincendo gli Europei. Se recupereremo la capacità di essere speciali potremo abbandonare la paura di non qualificarci ai Mondiali un'altra volta. Dobbiamo impegnarci tutti assieme creando la positività necessaria a raggiungere questo obiettivo", ha concluso.