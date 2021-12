Mancini premiato ad Atreju: "Per lo spareggio avremo bisogno degli italiani"

Roberto Mancini è intervenuto nel pomeriggio alla festa di Fratelli d'Italia ad Atreju per ritirare un premio a lui dedicato. "Siamo stati molto felici di avere dato grande gioia a tutti gli italiani a luglio scorso in un momento difficile per il Paese credo che quella vittoria abbia ravvicinato tutti", ha affermato sul palco al fianco di Giorgia Meloni. "Adesso siamo in un momento un po' cosi': avremo questo spareggio anche li' avremo bisogno di tutti gli italiani", ha aggiunto. "Sono venuto perchè sapevo cosa è il premio". Sono le parole di Roberto Mancini che, in occasione della manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia, ha ricevuto da Giorgia Meloni un piccolo presepe. "In un tempo nel quale si vorrebbe dire che il Natale non va celebrato noi ti premiamo con un presepe tradizionale", le parole della Meloni, presidente di FdI. A consegnare il riconoscimento al ct azzurro il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Poi tutti in piedi per l'inno di Mameli.