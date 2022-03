Nazionale, in vendita biglietti per la sfida contro la Macedonia

ROMA - Da oggi, per chi possiede la Vivo Azzurro Membership Card, è possibile prendere i biglietti per l'attesissima partita che l'Italia giocherà contro la Macedonia il prossimo 24 marzo allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo. La partita è valida per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. La vendita libera dei tagliandi, invece, scatterà da venerdì 4 marzo. In caso di vittoria, gli Azzurri dovranno poi affrontare, in trasferta, una tra Portogallo e Turchia. Per l'Italia si tratta della 16esima partita giocata in Sicilia. Il bilancio, finora, è nettamente favorevole con ben 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.