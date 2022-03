Playoff Mondiali, Barbera tutto esaurito per Italia-Macedonia 

ROMA - In occasione della partita-spareggio tra Italia e Macedonia del Nord, valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, lo stadio "Renzo Barbera" di Palermo sarà complemente esaurito. La sfida è in programma il prossimo giovedì 24 marzo alle ore 20:45, chi vince sfiderà la vincente tra Portogallo e Turchia. Anche gli ultimi 5'000 biglietti, messi in vendita dopo la deroga sulla capienza - portata dal 75% al 100% -, sono terminati nel giro di poche ore, complici i prezzi popolari (dai 10 euro per le curve ai 60 per la tribuna centrale) e le diverse promozioni per famiglie, donne, giovani, Over 65.