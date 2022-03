Italia, la prima squadra del cuore

Si va incontro al destino con i più affidabili, e non è detto che siano i migliori. Ma non c’è tempo per provare e per giudicare, e neanche per recriminare. Mancini è un campione di realismo e di maturità: dissimula i suoi pensieri dietro a uno slogan, l’unico possibile per un tecnico che dispone di soli due giorni per preparare le partite della vita: «Voglio vincere il Mondiale», dice. Più che un obiettivo è una professione di fede. Gli avevamo chiesto di avere coraggio, di rimettere in discussione l’equilibrio raggiunto, di fare evolvere l’Italia di Wembley. Sbagliavamo. Nessuna richiesta si può porre a un ct costretto in un pomeriggio a decidere chi sta bene e chi no, con quale modulo affrontare gli avversari, chi calcia i rigori, e molte, troppe altre cose. Qui si compie tutto l’autolesionismo del calcio italiano. Se la Nazionale è l’unica bandiera capace di sventolare oltre il confine, se è la più ghiotta occasione di rilancio economico e d’immagine per il sistema, non si capisce perché la si tratti come un paria.

E le si neghi il minimo sindacale che spetterebbe a chi deve, in cinque giorni, vincere contro la Macedonia e, si presume, contro il Portogallo. Se Mancini cadrà nel doppio spareggio, nessun addebito potrà essergli mosso. Perché le condizioni di agibilità garantite alla sua gestione sarebbero inaccettabili per qualunque allenatore professionista. Il rischio di bissare l’esclusione dal Mondiale non spezza il disinteresse che circonda il destino della Nazionale. Nessuno spazio per un ritiro, nessun rinvio di almeno un turno di campionato condannano il ct a lavorare sulla riattivazione dei ricordi migliori, quelli del l’Europeo vittorioso. A dispetto del fatto che è passato quasi un anno, che alcuni di quei protagonisti sono infortunati - Chiesa e Spinazzola -, che altri non sono nelle migliori condizioni di forma, e che l’affiatamento estivo non ha retto alla prova dei test autunnali di qualificazione. È un paradosso. Il periclitante destino del calcio italiano, appeso alle chance della Nazionale, alla Nazionale non concede che lo spazio di un intermezzo tra il flusso delle sue mediocri partite di serie A e di Coppe. Dove peraltro lo spazio per gli azzurrabili si fa sempre più stretto, soprattutto per i giovani che, come denuncia il ct dell’Under 21, nella fase calda del campionato non giocano più.