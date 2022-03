Playoff Mondiali: il francese Turpin arbitra Italia-Macedonia

Sarà il francese Clement Turpin a dirigere Italia-Macedonia, semifinale Playoff valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma giovedì 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Con lui anche i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore come guardalinee, il quarto ufficiale di gara Benoit Bastien e gli arbitri Var Jerome Brisard e Delajod Willy. Il francese ha diretto Porto-Milan nella fase a gironi di Champions League, mentre il suo nome è ricordato positivamente dai tifosi romanisti per essere stato il fischietto dello storico Roma-Barcellona 3-0.