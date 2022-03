Verratti: "L'Italia è abituata alle pressioni. E i portoghesi già ci temono"

COVERCIANO - In conferenza stampa nel ritiro di Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la semifinale play-off per i mondiali di 'Qatar 2022' in programma giovedì a Palermo contro la Macedonia, ha parlato il centrocampista del Psg Marco Verratti: "Ci aspettano due partite importantissime, ma bisogna essere fiduciosi, pensare al campo, non a quello che ci aspetta. Dobbiamo farlo con entusiasmo, allegria e aiutandoci l'uno con l'altro per vincere entrambe le gare. La prima delle due sarà la più difficile. Così come all'Europeo serviranno entusiasmo e allegria per arrivare lontano. Siamo qui, siamo pronti, ci alleniamo alla grande perché sappiamo che ci aspetta una grande partita".

I compagni portoghesi Verratti non teme che la pressione possa compromettere la prestazione: "Siamo abituati a giocare con questa pressione, è un momento professionale importantissimo, non possiamo permetterci di restare fuori dal Mondiale, ma l'unica cosa che conosco affinché ciò non accada è lavorare. Sono convinto che faremo una grande partita. Alcuni miei compagni di squadra sono portoghesi e ci temono un po' per quello che abbiamo fatto e per quello che siamo. Con il club non viviamo un grande momento perché abbiamo obiettivi diversi. Dispiace per l'eliminazione con il Real Madrid, ma ora pensiamo solo alla Nazionale e ci alleniamo al meglio perché tutti vogliamo andare al Mondiale".