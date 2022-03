Italia-Macedonia, disponibili 500 biglietti residui dalle promozioni

In occasione di Italia-Macedonia del Nord, match valido per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, sono stati resi disponibili altri 500 biglietti. I tagliandi, residui delle promozioni attuate dalla FIGC e parte di quelli assegnati ai tifosi della Macedonia del Nord e restituiti dalla federazione macedone, saranno rimessi in vendita dalle ore 17 di martedì 22 marzo presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. Si tratta di 300 biglietti del settore Tribuna Gradinata e di 200 tagliandi di Tribuna Laterale, acquistabili rispettivamente al prezzo di 30 e 45 euro e con le agevolazioni riservate a famiglie, donne, giovani e Over 65.