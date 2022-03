L'Italia si prepara per i playoff: triangolare, atletica e rigori

COVERCIANO - La Nazionale italiana si prepara a Coverciano in vista della gara, valevole per gli spareggi play-off per i Mondiali di Qatar 2022, in programma giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord. La seduta di allenamento odierna è stata caratterizzata dallo svolgimento di una serie di partitelle a ranghi misti su campo ridotto antecedute da riscaldamento atletico fra campo e palestra. La rosa azzurra di Mancini ha effettuato una sorta di triangolare con alcune prove tecnico-tattiche e con una sequenza di calci di rigore al termine di ogni gara, a prescindere dal risultato finale.