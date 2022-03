Mancini: "Italia, sai quello che devi fare"

INVIATO A PALERMO - Roberto Mancini predica tranquillità e soprattutto fiducia. Alla vigilia della gara di domani sera a Palermo contro la Macedonia, il ct ha mostrato fiducia. Esattamente come lunedì a Coverciano.



Mancini, come si prepara una gara come questa? Tatticamente o ha dovuto più entrare nella testa dei calciatori?

Non abbiamo avuto tanto tempo a disposizione per lavorare perché i ragazzi hanno viaggiato e dovevano recuperare. Abbiamo avuto per provare la mezza giornata di ieri e proprio per questo abbiamo puntati su quelli che erano agli Europei. Chi è qui, sa cosa deve fare.



Avere 9 giocatori che c'erano nel 2017, nell'amaro spareggio contro la Sveizia, può essere un vantaggio? Non so se sarà un vantaggio per noi: nella vita degli sportivi ci sono momenti fatti di vittorie e altri di sconfitte. Qualcuno ci è già passato per gli spareggi e sa che emozioni si provano. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare sul campo e dobbiamo pensare a quello, non ad altre cose che riguardano il passato. Ha ragione Giorgio: abbiamo tutto per far bene.



Chi è favorito in questo mini girone da quattro? Si parte tutti con le stesse possibilità e tutte le partite inizieranno da 0-0. Le gare vanno giocate tutte e non credo ci sia un favorito.



Ha visto energie extra nella squadra complice l'entusiasmo che Palermo dà al gruppo azzurro? Palermo è sempre una città molto calda e il pubblico trascina da sempre la Nazionale. Qui siamo stati due anni e mezzo fa e il pubblico si fa sentire. Tornare con la capienza al 100% è positivo rispetto agli ultimi due anni. Il supporto alla squadra non mancherà e speriamo alla fine di essere tutti felici e contenti.