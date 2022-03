Italia, Verratti: "È stato un incubo, dovevamo fare gol"

PALERMO - Non è bastata la bella prestazione di Marco Verratti per evitare all'Italia un'altra storica eliminazione dai Mondiali. Il centrocampista azzurro prova a commentare la tremenda sconfitta con la Macedonia : "È dura capire, è una delusione grande - dice Verratti a Raisport - penso che sia stata una partita che abbiamo dominato e che avevamo l'obbligo di vincere. Partite così le dovevamo vincere. Dovevamo far gol e chiuderla subito perché eravamo superiori. Il calcio è così, basta una palla metà e metà. È stato un incubo , eravamo superiori, potevamo fare meglio. Il calcio è così. È fondamentale essere cinici e spietati. È difficile spiegarla, è una delusione".

La delusione di Verratti

Il calciatore del Psg racconta l'atmosfera che ha trovato negli spogliatoi: "Triste. Vedendo i giocatori, avevamo le carte in regola per giocarcela e ora siamo qui a parlare di un disastro. Passare dalle stelle alle stalle è dura. Con i compagni abbiamo passato momenti speciali e rimarrò sempre fiero di loro. Il calcio è così, bisogna far gol. Non ci siamo riusciti ma tutti sanno che hanno dato tutto. Stasera non è bastato, dobbiamo farci domande. C'è un po' di sfiga ma la fortuna si cerca".