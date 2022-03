Italia fuori dal Mondiale: la vendetta social dei tifosi inglesi è spietata

Gli sfottò inglesi

E così ci sono andati giù pesante i secondi classificati ad Euro 2020. Ecco alcune frasi tipo che riassumono il sentimento di buona parte dei supporter inglesi: "Italia, possa tu non vedere il pass per la Coppa del Mondo fino alla fine del Mondo"; "Il Pallone d'Oro Jorginho non è riuscito a qualificare l'Italia ai Mondiali"; "Oh poverino! Mangia più pasta Giorgio"; "Ci vediamo in Qatar Leonardo! Oh, aspetta..."; "Sto nuotando di gioia nelle lacrime di Chiellini"; "Keep calm and goodbye Italy".