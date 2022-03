Bergomi esclusivo: "Italia, vi spiego perché è peggio di cinque anni fa"

MILANO - La voce di Beppe Bergomi anche il giorno dopo tradisce l’emozione e la delusione. «Stavo guardando la partita fuori onda, insieme agli altri a Sky e aspettavamo i supplementari. Non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo: quando ho visto la palla calciata da Trajkovski entrare in rete, mi si è gelato il sangue e non ho neppure avuto il tempo di analizzare ciò che era accaduto perché sono dovuto correre a mettermi il microfono per andare in diretta». L’ex difensore dell’Inter , dopo aver alzato da titolare la Coppa del Mondo nel 1982 in Spagna , ha raccontato insieme a Fabio Caressa il trionfo in Germania nel 2006 , oltre all’ultimo Europeo conquistato a Wembley . In Qatar sperava di poter essere per Sky la voce tecnica di un altro Mondiale memorabile per gli azzurri e invece...

Bergomi, da dove vogliamo iniziare?

«Mah, forse dall’analisi della sconfitta con la Macedonia. Mi riallaccio alle parole di Mancini quando ha detto: “Non dovevamo trovarci qui”. Ho la sensazione che giocare questi play off per la squadra che aveva vinto gli Europei e aveva fatto il record di risultati utili consecutivi sia stata vissuta quasi come un’ingiustizia. Di colpo il gruppo che scendeva in campo senza responsabilità si è trovato schiacciato dalle pressioni e dalle tensioni. Prendo per esempio Jorginho: giovedì si portava nella testa i due rigori sbagliati con la Svizzera e lo vedevi che era pesante, fuori dal match. Anche altri però erano in difficoltà: Barella e Insigne stanno attraversando un periodo difficile, Emerson non è Spinazzola, Immobile, che per me è il miglior centravanti italiano, non riesce a esprimersi in una formazione dove tanti portano palla».

E così per il secondo Mondiale consecutivo saremo spettatori davanti alla tv...

«Questa eliminazione è peggiore rispetto a quella di cinque anni fa. Allora ci portavamo dietro un pessimo ranking ed eravamo arrivati secondi nel girone dietro una Spagna forte. Stavolta da teste di serie non siamo riusciti a metterci alle spalle la Svizzera contro la quale abbiamo sbagliato due rigori in altrettanti scontri diretti. E poi gli spareggi: un conto è avere come avversario la Svezia; un altro, con tutto il rispetto, è sfidare la Macedonia».