Ecco come si presentava lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord. Un'autentica vergogna, un'assoluta mancanza di rispetto che non può essere giustificata con l'amarezza e la frustrazione per l'eliminazione. La federcalcio dovrà delle scuse agli operatori dello stadio palermitano. Resta la pessima figura fatta dai giocatori.