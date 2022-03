HELSINKI (Finlandia) - Gran vittoria dell'Italia Under 19 che vince in Finlandia per 4-0 e raggiunge il Belgio al 1° posto del Gruppo 5 (4 punti) per le qualificazioni agli europei. Partita già segnata dall'ottimo primo tempo degli azzurrini che all'intervallo conducono giù sul 3-0 grazie alle reti di Miretti su rigore al 22' e alla doppietta in 60" di Gnonto (42' e 43'). A calare il poker ci pensa al 74' Casadei.