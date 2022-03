Italia, parla Mancini: "Con Gravina d'accordo su tutto"

COVERCIANO (FIRENZE) - "Abbiamo parlato con il presidente Gravina in questi giorni, siamo allineati su tutto e questo fa piacere . Poi ne parleremo nei prossimi giorni, dopo questa partita ragioneremo con calma sulle cose per migliorare nel futuro ". Così parla il ct Roberto Mancini alla vigilia dell'amichevole in Turchia , con l' Italia in campo dopo l'amaro ko con la Macedonia del Nord a Palermo costato agli azzurri una nuova esclusione dai Mondiali .

Giustificazione per gli assenti

Spiegazioni arrivano poi sui vari forfait di questi giorni, che hanno visto lasciare il ritiro Verratti, Insigne, Immobile, Jorginho, Berardi, Gianluca Mancini, Luiz Felipe e per ultimi Politano e Florenzi: "Li ho obbligati io ad andare via perché se possiamo fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo - ha detto il ct azzurro -. Insigne aveva un problema fisico già prima ed era al 50%, Immobile domani non avrebbe giocato e sarebbe andato in tribuna, pure Verratti e Mancini non erano al meglio, quanto a Jorginho il Chelsea ce lo aveva mandato tre giorni prima senza fargli disputare la FA Cup. Mi sembra giusto per questa partita in Turchia provare soluzioni alternative".