Italia, Tavecchio: "Mi hanno dato del razzista, ma avevo ragione"

Dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord, che ha portato l'Italia all'eliminazione dai Mondiali, l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio analizza il problema legato alla mancanza di giocatori italiani nei vivai. Una battaglia che aveva già lanciato ai tempi della sua presidenza. "Questione giovani? Gli attaccanti italiani si contano sulle punta delle dita di una mano, se non usiamo i nostri giovani non abbiamo alternativa che chiamare Tizio, Caio, Sempronio che non sono cresciuti nei nostri vivai. Abbiamo un sacco di gente che toglie il posto agli italiani - ha dichiarato a Radio Punto Nuovo - mi diedero del razzista quando sollevai questo problema". Tavecchio è un fiume in piena: "Il pescare nel mare magnum degli stranieri porta a questi risultati. Dimissioni? Ognuno fa quello che vuole. Dissi solo che chi doveva venire a giocare in Italia doveva avere un curriculum che dimostra che giocasse in una squadra rappresentativa del suo paese, come succede in Francia e in Inghilterra".