Italia, i convocati di Mancini per il match contro la Turchia

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha convocato 24 giocatori per la partita in programma martedì contro la Turchia, amara appendice dopo la clamorosa mancata qualificazione alla Coppa del Mondo. L'Italia giocherà per la prima volta nella sua storia a Konya, mentre sono 11 i precedenti con la Turchia. Gli Azzurri sono imbattuti, avendo collezionato 8 vittorie e 3 pareggi (21 gol realizzati, 5 subiti). L'ultimo confronto tra le due nazionali risale allo scorso 11 giugno, quando allo Stadio Olimpico di Roma l'Italia si impose con un netto 3-0 nel match inaugurale di Euro 2020.