Vialli, messaggio a Mancini: "Ti voglio più bene ora che in luglio"

ROMA - Un'estate da sogno con la conquista dell'Europeo, poi la bruciante eliminazione dal Mondiale con la sconfitta contro la Macedonia del Nord. Due forti emozioni per Vialli e Mancini in questa avventura azzurra che ha già saputo regalare gioie e delusioni. Ora, nel momento più difficile del percorso sulla panchina dell'Italia, alla vigilia dell'inutile finalina dei playoff contro la Turchia, il capo delegazione della Nazionale lancia un messaggio d'affetto all'amico ct: "Ti voglio più bene adesso di quanto te ne volessi in luglio. Buona fortuna per la partita di domani". Queste le parole di Vialli, in un post instagram indirizzato a Roberto Mancini, a fare da contorno alla foto dell'abbraccio da brividi dopo il successo ai rigori contro l'Inghilterra nella notte magica di Wembley.